IL PIZZINO SPOT di Urgo: Un (altro) ex calciatore Il declino di Koulibaly: dalla rabbia dei tifosi per l'addio alla misera esperienza con il Chelsea

Un ex calciatore della SSC Napoli, Kalidou Koulibaly, il cui volontario allontanamento dalla squadra all'inizio della scorsa stagione aveva fatto gridare allo scandalo i tifosi e - quel che è peggio - gli addetti ai lavori, i quali, in piena e colpevole sintonia, avevano vaticinato per gli azzurri sfaceli da media o (addirittura) bassa classifica, ha fatto una ben misera esperienza al Chelsea, conclusasi poi con un contratto da nababbi in Arabia Saudita (beato lui). È di fatto diventato un ex anche per il calcio. Eppure, solo 12 mesi fa, era considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.