Garcia: "Che accoglienza, Maradona pazzesco, faccio un appello ai tifosi" Il nuovo allenatore del Napoli sui canali social del club

Il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club: "Ho buone sensazioni, ho ricevuto un'accoglienza calorosa, ringrazio i tifosi. Appena sono arrivato in città ho visto bandiere e striscioni dello scudetto e devo dire che è stata una bellissima cosa. Si vede che qui si parla, si mangia e si vive di calcio ed è una cosa che mi piace tanto.

"Emozioni al Maradona? So che la tifoseria del Napoli può incidere tanto mettendo pressione agli avversari e caricando i propri giocatori. Non vedo l'ora di fare la prima partita in casa.

Il Napoli è una musica gioiosa, entusiasta, che ti fa venire voglia di ballare e fare dei gol.

Cosa conosco di Napoli? In passato ho visitato Pompei, ho visto la Costiera Amalfitana che è pazzesca. Non ho mai girato Napoli, in passato era complicato, lo avrei fatto ma non avrei mai pensato di farlo da allenatore del Napoli. Sarà complicato ma lo farò lo stesso. Quando avremo fatto un bel lavoro e mi riposerò, andrò a scoprire la città e la Campania.

Lingua napoletana? Non la conosco ancora, ma voi sarete per me una buona scuola.

Appello ai tifosi? Un grande saluto e grazie per l'accoglienza. Darò il massimo per continuare a vedere i tifosi gioiosi".