De Laurentiis non sostituirà Giuntoli, ma spunta una new entry A breve l'addio del direttore sportivo Giuntoli dovrebbe essere ufficiale

De Laurentiis ha già deciso anche di non sostituire Cristiano Giuntoli e sta coordinando di persona il nuovo pool di mercato: composto dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli, dai responsabili dello scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani e dalla new entry Antonio Sinicropi. È sotto contratto pure Giuseppe Pompilio, che è il braccio di ferro di Giuntoli ma non lo seguirà per il momento alla Juventus.