L'Herta Berlino ha proposto al Napoli lo scambio con Tousart Il club azzurro, però, dovrebbe anche versare un conguaglio

L’Hertha Berlino ha chiesto Diego Demme al Napoli. Il club tedesco, siccome non vuole pagare il cartellino del centrocampista, ha proposto al Napoli uno scambio con Lucas Tousart. Il Napoli al momento non è convinto e non vorrebbe fare scambi. Essendo, però, il giocatore già stato allenato da Garcia al Lione, è una valutazione che il club di De Laurentiis farà nei prossimi giorni.