IL PIZZINO SPOT di Urgo: La maledizione di Montezuma Dopo Koulibaly la maledizione dell'addio dal Napoli ha colpito anche Insigne, Ospina e Fabian Ruiz

Non bastava il declino repentino di Kalidou Koulibaly, ci volevano anche la penultima posizione in classifica nel campionato canadese (senza retrocessioni) di Lorenzo Insigne e le accuse al suo indirizzo di litigi furibondi con mezza squadra e con l'ex bianconero Federico Bernardeschi e di aver capeggiato un (altro) clamoroso ammutinamento contro l'allenatore Bob Bradley, apertamente accusato di non saper fare il suo mestiere. Se ci aggiungiamo che David Ospina non ha praticamente mai giocato in Arabia e Fabian Ruiz ha fallito al Paris, sembra quasi la maledizione di Montezuma.