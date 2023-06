De Laurentiis-Giuntoli: l'addio è complicato. La Juve aspetta Il direttore sportivo ancora non si è liberato dal Napoli

Il Napoli si prepara alla svolta anche dietro la scrivania: De Laurentiis ha già deciso di non sostituire il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e sta coordinando di persona il nuovo pool di mercato: composto dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli, dai responsabili dello scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani e dalla new entry Antonio Sinicropi, genero del patron, che avrà il compito di fare da raccordo tra squadra e società. È sotto contratto pure Giuseppe Pompilio, che è il braccio destro di Giuntoli ma potrebbe non seguirlo. Da capire il destino del collaboratore, che il patron azzurro vorrebbe tenere in organico.

La sua posizione, dal punto di vista contrattuale, non è legata a quella di Giuntoli Intanto, De Laurentiis ha riallacciato nelle ultime ore il dialogo con Cristiano Giuntoli e sta trattando con lui le modalità del divorzio, che non si farà attendere ancora a lungo. Il direttore sportivo spera di essere liberato dal Napoli entro dopodomani, per mettersi al lavoro con la Juventus. Ma l’accordo potrebbe pure slittare alla fine della prima settimana di luglio. Questione di tempi, non di sostanza, perché l’addio dopo otto stagioni del dirigente è ormai scontato. Se ne saprà di più entro la fine della settimana.