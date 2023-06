IL PIZZINO SPOT di Urgo Il razzismo innanzitutto Ci mancava solo il Ministro Piantedosi e il suo "via alle maglie 88 dal calcio".

Siamo maestri nel riempirci la bocca di buoni propositi (che sappiamo bene disattenderemo), sdegnate (e moralistiche) prese di posizione per cause buone (se non vitali) a giorni alterni, proclami e guerre di religione. Ma sulla questione del razzismo ci siamo superati. Dopo il ridicolo "keep racism out" di recente memoria, le interrogazioni parlamentari puntualmente finite nel dimenticoio e le multe a buon mercato per questa o quella società (mai seguite da iniziative concrete e definitive contro chi delinque), ci mancava solo Piantedosi e il suo "via alle maglie 88 dal calcio".