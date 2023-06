Napoli a caccia dell'erede di Kim: piace il giapponese Itakura De Laurentiis vorrebbe un altro difensore dall'Oriente. Il 26enne gioca nel Borussia Monchengladbach

Kim Min-jae è di fatto andato, ma ora serve il sostituto. Il Napoli sapeva praticamente da un anno che sarebbe potuto succedere. Già di per sé la clausola rescissoria era un avviso chiaro, poi il rendimento del giocatore ha creato i presupposti per un addio immediato. Il club azzurro ha provato ad approcciare per un rinnovo di un altro anno per eliminare la clausola o alzarla, ma l’entourage del calciatore ha sempre rifiutato. Il Napoli ha avuto molti mesi per pensare a un suo sostituto. Gli indizi portano a Ko Itakura del Borussia Monchengladbach. 26 anni e non costa molto: viene dal Manchester City, anche se è arrivato in Germania appena un fa.

Altro indizio porta a un altro giapponese della Bundesliga, Hiroki Ito. Questo nome è più defilato perché ha giocato molto spesso terzino sinistro, e al Napoli interessa un centrale puro. In ogni caso tutti e due, nelle rispettive squadre di club, giocano nella difesa a tre. Piace anche lo slovacco Hancko del Feyenoord. Ha 25 anni ma costa un po’ di più. De Laurentiis vorrebbe spendere circa 20 milioni, la stessa cifra investita per Kim un anno fa. Altro difensore nel mirino è Danso del Lens, ma non sembra essere disponibile. In Italia piace molto Scalvini, ma essendo un giocatore dell’Atalanta il prezzo sale molto: da capire se De Laurentiis sarà pronto a investire 40 milioni.