L'eventuale addio di Osimhen dipende soprattutto da Mbappé Il Paris Saint Germain potrebbe scegliere l'attaccante del Napoli per sostituirlo

Sta per cominciare il valzer delle punte. Se Mbappé finisse di fare il promesso sposo, andando al Real, ecco che il Psg dovrebbe alzare la propria offerta per Osimhen, dopo il rifiuto di De Laurentiis di cento milioni. Al tempo stesso se il Bayern chiudesse per Kane, ecco che tornerebbe in ballo il Manchester United, che sta risolvendo alcuni problemi interni prima di scatenarsi sul mercato e puntava proprio su Kane. Così come il Liverpool rimane vigile e lo stesso Bayern Monaco se non arrivasse a Kane dovrebbe trovare in qualche modo una soluzione.