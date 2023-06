Napoli-Juventus, proseguono i contatti per liberare Giuntoli Ma l'addio del direttore sportivo non è scontato: ultime ore decisive

Contatto tra Juve e Napoli per definire il futuro di Cristiano Giuntoli. Cristiano Giuntoli ha recitato la propria parte, ha spiegato ad Adl che dentro ormai non ne ha più, che gli otto anni hanno cominciato a pesare in maniera significativa; e poi ha ascoltato, ha trattato, ha garantito che non avrebbe portato con sé Giuseppe Pompilio, più che un collega l’amico di sempre, concedendogli di arrivare in scadenza nel 2024 per lasciar continuità aziendale; ha provato a offrire il proprio contributo a mo’ di risarcimento e infine ha lasciato che i due club discutessero alla ricerca di un gentlmen’s agreement che resta difficile ma che non sembra impossibile, perché il contatto tra i club è stato un segnale. La Juventus ha comunque chiarito all’ad del Napoli, Chiavelli: non ci saranno incentivi all’esodo.