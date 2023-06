Napoli, due amichevoli nel ritiro di Dimaro: contro Anaune e Spal Gli azzurri si alleneranno in Val di Sole dal 14 al 25 luglio

Prende forma l'organizzazione del ritiro del Napoli in Trentino. L’arrivo del Napoli a Dimaro è previsto per la serata di venerdì 14 luglio. Sabato e domenica sono previsti allenamenti mattina (10.00) e pomeriggio (17.30). La prima amichevole contro l’Anaune è in calendario per giovedì pomeriggio(ore 18.00). La seconda avversaria in amichevole a Dimaro il 24 luglio alle 18 sarà la Spal che sarà in ritiro a Mezzana. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.