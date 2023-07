Napoli: De Laurentiis saluta Formisano, come cambia la dirigenza azzurra Tweet del presidente, ieri il club aveva reso noto la risoluzione con Giuntoli

Ieri l'annuncio della risoluzione con Cristiano Giuntoli sui canali ufficiali social della Società Sportiva Calcio Napoli, in mattinata l'ulteriore saluto a un dirigente, ad Alessandro Formisano che "ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN": firmato Aurelio De Laurentiis. La comunicazione dell'uscita di scena di Formisano, head of sales & marketing del club, arriva proprio dal profilo ufficiale del presidente azzurro.

Micheli, Mantovani e Pompilio senza Giuntoli

Via a una nuova fase per la società partenopea con il mercato che vedrà ADL a guidare le operazioni con Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, già preziosi nell'area scouting e che restano nel gruppo di lavoro del massimo dirigente anche se in attesa di un nuovo contratto. Così il Napoli si ridefinirà nell'area sportiva. Ci sarà anche Giuseppe Pompilio, che non seguirà Giuntoli alla Juventus. Per il dirigente fiorentino si apre una nuova sfida in bianconero: entrerà in uno staff in cui sarà il direttore dell'area tecnica con Giovanni Manna direttore sportivo dopo la promozione dal progetto Next Gen avvenuta nelle scorse settimane.