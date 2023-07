IL PIZZINO SPOT di Urgo: Parenti serpenti È tutto un rincorrersi di false notizie di mercato, tra chi spara la più grossa contro il Napoli.

È tutto un rincorrersi di false notizie di mercato, tra chi spara la più grossa e chi, trovandosi, la più mortificante per il Napoli e la sua tifoseria. Il folto popolo dei rosiconi anti-azzurri continua a non capacitarsi del grande risultato da loro ottenuto, mentre alle "sorellastre" deluse sono rimaste solo le briciole. Un po' come quei vertici federali che non smettono di chiedersi perché non riescono a vendere il campionato di Serie A a 1 miliardo e cento milioni - tirando su invece solo poco più della metà - "nonostante i grandi successi europei" (delle false sorelle).