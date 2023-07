Maxime Lopez si propone al Napoli: "Mi piace molto una squadra del sud" Il centrocampista del Sassuolo ha comunicato l'intenzione di cambiare squadra

Il calciomercato è iniziato ufficialmente e il Napoli si prepara ai primi colpi: obiettivo non solo a difesa, dove serve il sostituto di Kim, ma anche a centrocampo per rimpiazzare i partenti Ndombele e Demme. Un'idea di cui si è parlato nei giorni scorsi è quella relativa a Maxime Lopez del Sassuolo. Voci confermate dal diretto interessato, che ha detto di voler lasciare i neroverdi. Il centrocampista francese che piace tanto al Napoli, ai microfoni di Le Media Carré, ha annunciato di fatto l'addio e lanciato un indizio di mercato: "Ho fatto tre stagioni nel Sassuolo, che è un grande club. Ho già parlato con loro del mio futuro, li ho ringraziati perché in un certo senso mi hanno rilanciato e mi hanno anche permesso di mettermi in mostra, ma credo sia arrivato il momento di andare e di puntare più in alto. In Italia sto molto bene, amo questo paese, parlo italiano, e ci sono grandi club e se posso andare in uno di questi club sarebbe il top. Mi piace molto anche un club del sud che mi ricorda molto la mia ex squadra, il Marsiglia". E dopo l'addio di Giuntoli, il presidente De Laurentiis ha salutato anche Alessandro Formisano, storico capo del marketing che ha detto addio dopo 17 anni: sarà sostituito dalla figlia del patron, Valentina De Laurentiis.