Osimhen, si avvicina il nuovo incontro per il rinnovo: ipotesi clausola De Laurentiis ha fiducia: l'addio immediato dovrebbe essere scongiurato

La priorità del Napoli, il giocatore che può cambiare totalmente il mercato del Napoli, si chiama Victor Osimhen. Cederlo porterebbe tanti soldi da reinvestire, ma è più probabile la permanenza per un altro anno e poi l'addio: il nigeriano salvo colpi di scena e offerte monstre che al momento sono solo voci, dovrebbe restare un altro anno in maglia azzurra con rinnovo del contratto e l’inserimento probabile di una clausola. Le parti si rivedranno a breve, ma l’intenzione è quella di proseguire. Il Napoli non vuole farsi trovare spiazzato anche nel caso di un possibile addio dell’attaccante nigeriano ed ecco perché ha fretta di conoscere le intenzioni del giocatore e del suo procuratore.