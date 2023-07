Garcia si aspetta i primi due acquisti entro il ritiro di Dimaro La priorità è prendere il sostituto di Kim: serve un difensore

Due acquisti entro il 13-14 luglio, quando comincerà il ritiro di Dimaro. E' questo il piano del Napoli sul mercato per le prossime due settimane. Il club azzurro, che ha salutato Giuntoli, è pronto ad accelerare sul mercato per garantire a Rudi Garcia un paio di volti nuovi in vista del ritiro a Dimaro- Folgarida. La priorità è sicuramente il difensore. Il Bayern Monaco pagherà i 58 milioni della clausola rescissoria di Kim Minjae e allora il Napoli potrà sostituirlo.