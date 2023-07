Osimhen dichiara amore al Napoli: "Non c'è posto migliore per me" L'attaccante nigeriano sembra spazzare via le voci di un suo addio imminente

Victor Osimhen parla dell'ultima stagione, della sua ambizione, ma soprattutto lancia messaggi importanti al Napoli in un'intervista riportata dal portale nigeriano Soccernet.ng: "Ho vinto uno dei titoli più prestigiosi al mondo, la Serie A, e l'ho fatto con una società, con delle persone che apprezzano ogni piccola cosa che fai per loro. Vincere lo Scudetto è stata una cosa importante per me, così come lo sarà ogni altro trofeo che arriverà, come la Champions League, la Coppa Italia o qualsiasi altra cosa. Sono orgoglioso di essere campione d'Italia, per me è una cosa enorme.

Uno sguardo al futuro poi, perché l'ambizione è più alta che mai: "Ora lavoro duramente per vincere dell'altro, si può dire che adesso io sia dipendente dai trofei. Lo Scudetto è stato il mio primo titolo. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione per vincerne ancora".

Parole al miele, quelle spese verso Napoli. Anzi, una vera e propria dichiarazione d'amore che di questi tempi, col mercato aperto e le possibili offerte monstre in arrivo, è più che una notizia:

"Non ho mai visto una città così pazza per il calcio, come i napoletani nessuno. Hanno un amore incredibile per tutti i giocatori, ovunque vada vengo rispettato. I bambini mi adorano, chi è più grande mi ammira, vengo anche idolatrato da qualcuno che indossa la replica della mia maschera. Dimostra che ho lavorato bene e cosa significo per loro. E, per me, non c'è posto migliore di questo.

Sono così felice di aver fatto questa scelta, è stata la scelta giusta venire qui. Raggiungere questo tipo di grandezza è un qualcosa che mi farà sempre sorridere, per sempre. I miei figli e i figli dei miei figli, quando nasceranno, si renderanno conto che papà ha fatto qualcosa di straordinario".