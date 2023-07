Osimhen, la strada verso il rinnovo sembra in discesa Respinta l'ultima offerta del Psg di 120 milioni. Il calciatore non chiede la cessione

La prima scelta del Paris Saint Germain resta Victor Osimhen. Il 23enne attaccante nigeriano del Napoli, secondo la stampa spagnola, sarebbe stato espressamente richiesto da Luis Enrique, ormai in procinto di sedersi sulla panchina parigina, e già da un po’ andrebbero avanti i contatti col suo agente. C’è però da vincere la resistenza di Aurelio De Laurentiis, che si priverebbe del suo gioiello solo davanti a un'offerta irrinunciabile: il Psg spera allora che 120 milioni di euro siano sufficienti a convincere il presidente del Napoli e battere la concorrenza della Premier League.

Il patron azzurro avrebbe parlato di una cifra non inferiore ai 150 milioni di euro. E quindi sarebbe arrivato un ennesimo no. Anzi, a quanto si mormora, il patron avrebbe parlato di una richiesta 180 milioni, in quanto i famosi 150 dovrebbero essere solo di ricavi netti. A questo punto, la presunta offerta francese è da considerarsi rifiutata, ma è ovvio che il pensiero di De Laurentiis è di chiudere il discorso prima possibile e sperare che il calciatore, al rientro dalle vacanze, voglia firmare il rinnovo per rimandare la questione dell’addio almeno di un altro anno. Pronto un prolungamento biennale, ma per accontentare l'attaccante serviranno almeno 7 milioni l'anno.