IL PIZZINO SPOT di Urgo: Un fastidioso "inconveniente" La nullità affettiva dell'addio del ds Giuntoli dalla città di Napoli

Cristiano Giuntoli venerdì 30 giugno doveva ritirare un (ennesimo) premio in non so quale parte dello stivale, ma ne è stato impedito da un noioso "inconveniente". Il fatto spiacevole, la inopportuna seccatura, la fastidiosa quisquiglia era il suo passo d'addio, solo formale, dal golfo di Napoli. Vista la nullità affettiva del contrattempo, ha fatto bene la società a dedicargli un tweet di pari valore in cui lo ringraziava (solo) per "la collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra".