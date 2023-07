IL PIZZINO SPOT di Urgo: Fa un po' tristezza Giuntoli alla Juve fa un po' tristezza dopo che De Laurentiis l'aveva scoperto nel Carpi

So che sto diventando ripetitivo, ma non so quando smetterò. Non era mai accaduto che un Direttore Sportivo, prelevato da quella meteora del calcio nostrano che è stata la squadra del Carpi grazie a un'intuizione geniale di Aurelio DeLaurentiis, più o meno come accaduto con Maurizio Sarri (ma un po' più clamorosamente), sia poi diventato il bomber di una formazione, il centravanti di sfondamento, quello in grado già di portare 15-20 punti in classifica. C'è riuscito tra lo stupore generale Cristiano Giuntoli, ma solo perché è andato alla Juventus. Questo fa un po' tristezza.