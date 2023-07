LIVE | Ecco il calendario del Napoli in Serie A Alle 12 sarà svelato il nuovo calendario della Serie A

Il campionato è finito da appena un mese e un giorno, ma è già tempo di scoprire il calendario della nuova Serie A. Appuntamento oggi alle 12 per togliere il velo al cammino del Napoli campione d’Italia. Ieri sono stati resi noti, dalla Lega Serie A, i criteri da seguire per la formazione del calendario Tim 2023-2024. La sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si terrà conto dei seguenti criteri. I?CRITERI: Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone. Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta. È prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana. In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza. Nella costruzione degli abbinamenti delle Società, al fine di determinare i singoli incontri, si sono seguiti i seguenti criteri. Nella prima, nella seconda e nella 38esima giornata, nel turno infrasettimanale feriale (sesta giornata) e nella giornata che lo precede (quinta giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano. Analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19esima giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale. Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti. Le Società partecipanti alla Champions League non si incontrano tra loro né incontrano le Società partecipanti alla Europa League e le Società partecipanti alla Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni (25esima, 28esima, 32esima e 35esima). NIENTE?BIG?MATCH?E?SALERNITANA.Almeno nelle prime due giornate, il Napoli non affronterà nessuna?“big” e nemmeno la Salernitana. A differenza di come capitava qualche anno fa, il club partenopeo non ha richiesto di giocare in trasferta la prima partita. Quindi sarà il calendario a decidere, anche se pure lo scorso anno i partenopei iniziarono in trasferta.