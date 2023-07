Il Napoli ha offerto 35 milioni per Kilman, ma non bastano Al club azzurro piace il difensore inglese del Wolverhampton

Max Kilman è oggi uno dei grandi obiettivi del Napoli per sostituire Kim Min-jae, difensore prossimo a diventare un nuovo centrale del Bayern Monaco. Il centrale inglese classe '97 gioca nel Wolverhampton, società che forte di altri tre anni di contratto lo valuta oltre 40 milioni di euro e per questo ha respinto una prima offerta del club partenopea che si attestava sui 35 milioni.

Per ora, non c'è stato il rilancio. E occhio al Tottenham

Il Napoli per ora è fermo alla proposta rifiutata e Kilman oggi sta valutando anche altre opportunità, anche perché la sua priorità sarebbe quella di rimanere in Premier League. In questo senso occhio al Tottenham, con gli spurs alla ricerca di un paio di centrali di difesa per la prossima stagione. Non è l'unico club inglese interessato al centrale londinese ma quello che oggi sta portando avanti i contatti più fitti. Il Napoli, dal canto suo, continua a valutare il suo nome e valuta se effettuare o meno un rilancio. Lo scrive TMW.