IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il crollo di gennaio L'ironia dei tifosi sulla graduatoria in ordine alfabetico delle squadre di serie A

L'account social della Lega Serie A ha azzerato la classifica della stagione trionfale del Napoli allo scoccare della mezzanotte del 30 giugno 2023, essendo (a suo dire) ufficialmente iniziata col 1 luglio la nuova annata calcistica 2023-2024. Non so quanto questo sia vero e soprattutto se ciò sia stato replicato nei campionati precedenti, quel che è certo é che a molti avrà fatto piacere sostituire anche la semplice iconografia della grande vittoria con un asettico elenco di squadre rigorosamente in ordine alfabetico.

Non poteva mancare l'ironia dei tifosi: "Ecco il crollo di gennaio!".