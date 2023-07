Capitan Di Lorenzo pronto al rinnovo a vita: vicina la firma sul nuovo contratto Il terzino vuole chiudere la carriera in azzurro

Come promesso dal club il capitano Giovanni Di Lorenzo ha raggiunto l’accordo per il suo nuovo contratto che avrà scadenza nel 2028, quando avrà 35 anni. Di fatto un contratto a vita, proprio come voleva il terzino, molto legato alla città e al club. Guadagnerà circa tre milioni netti a stagione.