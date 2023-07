IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ma quale anno sabbatico! Nonostante gli annunci a fine campionato il tecnico Spalletti non resterà fermo...

Luciano Spalletti è passato da eremita criptico e (un po') rancoroso, a nuovo e impareggiabile showman. Casual o alliccato, in frac o in jeans, è ovunque, parla con tutti e di tutto, dispensa pillole di saggezza e frecciatine al vetriolo. Ma soprattutto continua a professare amore eterno a Napoli e ai napoletani, come non aveva mai fatto in due anni di permanenza nella città campana. Il suo presenzialismo in ogni angolo della nostra bella regione è pari solo alla simpatia che sprigiona a ciascuna sua apparizione. Presto sarà fisso in TV a suon di milioni. Ma quale anno sabbatico!