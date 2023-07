Kilman costa tanto, ma il Napoli proverà a prenderlo Il difensore del Wolverhampton piace per sostituire il partente Kim

Max Kilman, primo obiettivo di mercato per il Napoli, vale 40 milioni di euro: non sono sufficienti neanche i 35 offerti dal Napoli. La distanza non è mica incolmabile e si tratta. Si attende. Anche perché tutta Europa sa che sono in arrivo i 50 milioni della clausola di Kim. Il Tottenham, intanto, cambia obiettivo e va su Van de Ven, dunque il Napoli ha la strada spianata, ma serve un accordo economico.