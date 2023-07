Ultimi giorni di vacanza: il Napoli sta preparando la nuova stagione Lunedì la presentazione della maglia e mercoledì i test medici a Castel Volturno

Messo il nuovo calendario in tasca, il Napoli si prepara alla nuova stagione: mancano pochi giorni al raduno di Castel Volturno di mercoledì, mentre lunedì si presenterà la nuova maglia con lo scudetto. Gli azzurri attendono l'addio ufficiale di Kim per muoversi concretamente per il nuovo difensore e dare l'annuncio ai tifosi. Le operazioni non dovrebbero essere imminenti, in quanto non c'è fretta. Con il giapponese Itakura in standby, il club partenopeo si sarebbe mosso per l'inglese Kilman del Wolverhampton: offerti 30 milioni, che sono stati rifiutati. La richiesta, infatti, sarebbe di 40 milioni, ma De Laurentiis avrebbe l'accordo col giocatore.

Da capire se il presidente del Napoli deciderà di alzare la proposta. Intanto non c'è particolare preoccupazione per la vicenda Osimhen: il Paris Saint Germain è al braccio di ferro con Mbappé, ma questo non vuol dire che ci sarà una partenza immediata dell'asso francese. Il Real Madrid dovrebbe investire 350 milioni, troppi anche per i ricchi blancos. Questo allontana l'addio del campione del mondo, e di conseguenza un altro assalto al nigeriano. De Laurentiis ha già rifiutato 120 milioni e continua a lavorare per il rinnovo. Per quanto riguarda la questione direttore sportivo sembra essere Maurizio Micheli l'erede di Cristiano Giuntoli. L'attuale capo scouting è di fatto operativo al posto dell'ex ds, in procinto di essere ufficializzato alla Juventus.