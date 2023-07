IL PIZZINO SPOT di Urgo: Forse ve la cavate Meglio isolarsi ed evitare di ascoltare tutte le voci sul Napoli: altrimenti vi fareste sangue amaro

Non credete a nessuno. Non ascoltate quelle affollate trasmissioni sportive sulle libere regionali, men che meno quelle (grazie a Dio ora sporadiche) sui canali nazionali (Pedullà permettendo). Non leggete i giornali nelle pagine sportive e rifuggite da quelli specializzati a raccontare fandonie e altre corbellerie calcistiche (senza particolari distinzioni tra nord e sud). Non buttate l'occhio sul web o sui social, vi fareste solo il sangue amaro poi per nulla. Chiudetevi in casa, spegnete radio e televisione, mettetevi cuffie HiFi e ascoltate Bach. Così forse ve la cavate