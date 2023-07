Napoli, Garcia porta con sé tre nuovi collaboratori Lunedì il nuovo allenatore comincerà a lavorare a Castel Volturno

Pochi giorni e si parte: ultimi giorni di vacanza per il Napoli, che a partire dalla prossima settimana si rimetterà in moto pwe preparare la nuova stagione. Lunedì l'evento sulla nave da crociera Msc World Europa, per la presentazione della nuova maglia. Mercoledì inizieranno i test a Castel Volturno, che proseguiranno anche giovedì. Il giorno dopo, venerdì, la partenza per il ritiro di Dimaro. La squadra arriverà in Trentino in serata, per iniziare le sedute di doppi allenamenti dal giorno successivo. Nei giorni dei test Garcia diramerà la lista dei convocati: ovviamente il gruppo non sarà al completo. Mancheranno tutti i nazionali che hanno prolungato i loro impegni anche nel mese di giugno: tra questi c'è anche Victor Osimhen.

Lui e gli altri si aggregheranno nei giorni successivi, ma entro il 21 il gruppo dovrebbe essere al completo. Garcia, invece, inizierà la sua nuova avventura partenopea lunedì: prenderà contatto con il centro di Castel Volturno e la sua nuova realtà. Conoscerà i collaboratori del club e lo staff amministrativo. Con sé ha portato tre collaboratori: il preparatore atletico Paolo Rongoni, il vice Stephane Jobard e il collaboratore storico Claude Fichaux. Intanto, il presidente De Laurentiis e il nuovo ds in pectore Maurizio Micheli lavorano sul mercato: si attende il pagamento della clausola di Kim, e prosegue la caccia al difensore. Il Napoli ha stanziato un budget di 30 milioni: cifra che sembra bassa sia per Le Normand che per l'inglese Kilman.