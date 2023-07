Osimhen, De Laurentiis non scenderà sotto i 180 milioni Le insidie sono i possibili assalti di Paris Saint Germain e Real Madrid

Per meno di 180mln di euro il Napoli non cederà Victor Osimhen. C'è la possibilità di fare un incredibile plusvalenza "se non ci fosse il desiderio - quasi un’ossessione - di trovare il modo per rinnovare: chiacchierate in corso, Roberto Calenda, il manager, ascolta con devozione e aspetta che Adl si manifesti".