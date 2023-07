IL PIZZINO SPOT di Urgo: Manco il buonsenso Le dichiarazioni di Hoeness del Bayern Monaco su Osimhen

Trovo veramente singolari le dichiarazioni appena rilasciate ai microfoni di T-online da Dieter Hoeness, ex bomber del Bayern Monaco nonché dirigente sportivo molto apprezzato in Germania, sulla cifra richiesta dal Napoli per Victor Osimhen.

Il "fratellino" di Uli ha, infatti, affermato che "le aspettative di incasso che ha il club del calciatore" - a suo (sentito) dire di 180 milioni di euro - "sono fuori da ogni logica". Nonostante la non giovane età dell'intervistato il buonsenso non gli appartiene. Non sempre si può comprare, infatti, per metà del valore grazie a clausole-capestro.