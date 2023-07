De Laurentiis presenta la nuova maglia sulla nave da crociera "World Europa" Oggi la conferenza stampa, ma la divisa è già stata svelata da giorni sul web

Appuntamento oggi alle 14 al porto di Napoli sulla lussuosa nave da crociera "Msc World Europa" per la presentazione della nuova maglia del Napoli. A ospitare la conferenza stampa con il presidente De Laurentiis la nave della compagnia, che dal 1 luglio è il nuovo sponsor principale del club azzurro. Ma la sorpresa, a quanto pare, è ampiamente rovinata. Da molti giorni, ormai, sui social stanno circolando con insistenza e sono diventate virali le immagini di tre maglie del Napoli, presentate come quelle che potrebbero essere le ufficiali presentate lunedì. Anche per questo cresce ulteriormente l'attesa per la presentazione del club in programma lunedì a bordo della Msc. Da capire se De Laurentiis si arrenderà all'evidenza e presenterà anche le due divise, o se - come da programmi - presenterà soltanto la prima maglia. Anche se per le altre due divise ormai non c'è più spazio per l'immaginazione.