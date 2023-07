Caccia all'erede di Kim: per Itakura arrivano conferme, ma anche smentite Il difensore giapponese piace molto al presidente De Laurentiis

Fronte attacco, e fronte difesa. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe chiudere le falle più importanti prima dell'inizio della nuova stagione. Non manca molto al raduno di mercoledì a Castel Volturno, e sarà difficile portare a Garcia in tempo il difensore che dovrà sostituire Kim. Tuttavia, le operazioni procedono, con il Bayern Monaco che avrebbe pagato la clausola rescissoria (che oscilla tra i 50 e i 60 milioni) e che quindi attende soltanto il via libera per l'annuncio. Nel frattempo il Napoli sta cercando il suo erede: il giapponese Ko Itakura è uno dei nomi della prima ora, in quanto genericamente indicato da De Laurentiis come obiettivo di mercato. "Prenderemo due giapponesi", disse il patron quache settimana fa, lanciando un inizio.

Arrivano riscontri, anche se non pienamente confermati, di come il difensore del Borussia Monchengladbach potrebbe effettivamente vestire la maglia azzurra. In effetti ha tutti i requisiti giusti: non costa molto, meno di 20 milioni di euro, è giovane ma non inesperto, e soprattutto ha le qualità tecniche che piacciono al Napoli. Inoltre, permetterebbe al club azzurro di proseguire la diffusione del marchio in Oriente. Restano valide le alternative, molto più costose, del'inglese Kilman e dello spagnolo Le Normand. Anche le idee dalla Serie A, Scalvini e Schurrs, sono decisamente esose. E intanto si prova a ottenere da Osimhen l'ok al rinnovo: sarebbe un modo per togliere il nigeriano dalle insidie di Real Madrid e Paris Saint Germain.