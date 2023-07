Garcia da oggi al lavoro per il Napoli: mercoledì i primi test medici in sede Il nuovo allenatore del Napoli sta facendo le prime riunioni tecniche in vista del ritiro

Caccia all'erede di Kim: il cerchio sembra stringersi, ma probabilmente servirà altro tempo. Il Napoli si prepara a salutare il difensore coreano, eletto come il migliore in Serie A nello scorso campionato. Il Bayern Monaco avrebbe pagato la clausola rescissoria, e si attende solo l'annuncio. Garcia, che ieri è arrivato in città ed è pronto a mettersi al lavoro, aspetta il nuovo difensore. Voci insistenti sul giapponese del Borussia Monchengladbach, Ko Itakura. Il suo agente avrebbe confessato a una tv araba di essere molto vicini alla firma col Napoli, tanto da rifiutare un'offerta dell'Al Nassr. Successivamente, però, sarebbero arrivate parziali smentite, ancora dall'entourage del giapponese.

Ma di certo il profilo è gradito al presidente De Laurentiis, che vorrebbe un altro calciatore orientale per proseguire l'affermazione del brand Napoli in quella parte del mondo. Inoltre, Itakura non costa molto: basterebbero meno di 20 milioni, e il calciatore sarebbe favorevole al trasferimento. In attesa di saperne di più, domani ci sarà la presentazione della nuova maglia, le cui immagini - però - sono già ampiamente state diffuse sul web. Sarà l'occasione per il presidente De Laurentiis per fare il punto sul mercato e presentare il nuovo sponsor principale del Napoli. Si tratta di MSC, la compagnia di navigazione, che domani ospiterà la conferenza su una delle proprie navi al porto di Napoli.