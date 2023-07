Ecco la nuova maglia con lo scudetto: azzurra la prima, bianca la seconda Sulla divisa da trasferta c'è il Vesuvio stilizzato. In arrivo anche una terza e una quarta divisa

La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, presenta i nuovi kit Home and Away per la stagione sportiva 2023/2024. Per il Club è l’inizio di una nuova era e i pilastri sui quali si basa sono da un lato il forte legame con la propria Città e dall’altra la presenza dei tifosi del Napoli diffusa in tutto il mondo e meravigliosamente rappresentata dalle feste spontanee che hanno colorato di azzurro le strade delle principali città internazionali in occasione della vittoria del terzo scudetto.

Il Club si pone come un ponte fra la passione per la Squadra, che nasce all’interno della città di Napoli, e i milioni di tifosi di ogni età sparsi su tutti i continenti, che da generazioni si tramandano l’amore per la maglia azzurra.

Per raccontare la propria identità il Club ha presentato la nuova collezione girando un video fra Napoli e Malibu, passando per Capri. Un surfista indossa con fierezza la maglia azzurra dei Campioni d’Italia e partendo da Napoli attraversa i faraglioni di Capri per collegarsi con i nostri tifosi di tutto il mondo, rappresentati da un surfista californiano che, indossando la nuova maglia Away, percorre l’iconico pontile della spiaggia di Malibu per raggiungere nuovi orizzonti.

La Maglia Home presenta uno styling con manica raglan su tessuto tecnico stretch, piping in contrasto bianco, collo a V ad incrocio con stampa tricolore come sulla linea fondo della manica. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato.

La Maglia Away presenta una stampa in digitale e stilizzata del Vesuvio di Napoli, simbolo dell’identità della città. Nuovo styling di manica raglan su tessuto tecnico stretch con piping in contrasto blu, collo a V ad incrocio e linea fondo della manica in blu. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato.

La collezione 2023/2024 è stata disegnata per la terza stagione consecutiva da Valentina De Laurentiis in collaborazione con EA7. Il progetto di autoproduzione del Club è sempre più un punto di riferimento per il settore del fashion sportivo e promette continue novità su tutto l’arco della stagione sportiva.

Giorgio Armani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Armani, commenta

“Mi piacciono i rapporti duraturi: nascono da valori comuni e si basano sulla lealtà. La lealtà è il collante anche del gioco di squadra: per questo sono felice di rinnovare la collaborazione con il Napoli, una squadra che ha dato prova di grande coesione e carattere”.



Aurelio De Laurentiis, Presidente della SSC Napoli,commenta:

“Anche a me piacciono i rapporti duraturi e credo che la lealtà, la coesione e il carattere siano un collante fondamentale nel gioco di squadra, ma anche nella nostra vita. Per questo motivo sono felice che la collaborazione con Giorgio Armani prosegua. Collaborazione che si è tradotta in un grande successo anche con la vittoria dello Scudetto e che auspico possa protrarsi per lungo tempo”.



Valentina De Laurentiis,Style Designer della SSC Napoli,commenta:

“In questi due anni è stato per me un privilegio poter lavorare con il gruppo Armani, soprattutto perché le nostre maglie ora resteranno nella storia. La prima maglia ha come protagonista lo scudetto, colletto e fondo manica tricolore per enfatizzare la nostra storica vittoria. Il colore dominante rimane e rimarrà sempre l’azzurro. La seconda maglia rende onore alla nostra città, lo scudetto sorge dal Vesuvio per simboleggiare una nuova era”.



La nuova era non ha però soltanto un valore sportivo, sono infatti ben due le novità lato sponsor principali. Sul fronte della maglia la SSC Napoli è lieta di presentare il nuovo Main Global Partner: MSC.

Il legame fra MSC e SSC Napoli nasce nel 2011 e raggiunge oggi il suo apice attraverso la fusione delle strategie dei due brand in un’unica grande campagna marketing. “From Napoli to the World” è la perfetta espressione degli obiettivi dei due Brand, i quali hanno Napoli come punto di riferimento principale ma che da anni raggiungono i porti e i cuori di milioni di persone in tutto il mondo.

Il Logo MSC sarà presente su tutte le Maglie Gara in Italia e in Europa a partire dalla stagione 2023/2024. La partnership si svilupperà su canali online e onland e svilupperà una serie di “branded content” che coinvolgeranno i tifosi azzurri in tutto il mondo già dalle prossime settimane.



Leonardo Massa,Managing Director di MSC Crociere,commenta:

“Sono molto contento di essere qui oggi a testimoniare il sodalizio tra MSC Crociere e la SSC Napoli, due realtà che rappresentano l’eccellenza italiana e partenopea nel mondo. Il Napoli ha in pochi anni ha ottenuto risultati incredibili raggiungendo traguardi prestigiosi e promettenti con milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo, mentre MSC Crociere, terzo brand globale in più rapida crescita, ha portato la sua flotta a 22 unità raggiungendo nuovi primati. Le due società sono accomunate dal medesimo spirito: porsi obiettivi ambiziosi e puntare con forza al raggiungimento degli stessi con caparbietà, tenacia e spirito di squadra. MSC Crociere si appresta a vivere un 2023 da record, con un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei soli porti italiani. Siamo pronti a scendere in campo insieme alla SSC Napoli e ad accettare nuove e stimolanti sfide”.

Aurelio De Laurentiis, Presidente della SSC Napoli, commenta:

“MSC è il Partner ideale per traghettare il Napoli fra due ere, siamo partiti insieme nell’estate del 2011 e adesso dopo tanti anni la nostra relazione raggiunge il punto più alto attraverso la condivisione di un manifesto che unisce la Città di Napoli al resto del mondo. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo viaggio insieme, con l’augurio che possa portare entrambe le aziende più lontano possibile alla ricerca di nuovi successi.”



La seconda rilevante novità si trova sulla manica delle nuove maglie gara, dove sarà presente il logo eBay.

La SSC Napoli ed eBay annunciano la loro partnership per la stagione calcistica 2023/2024.Il marketplace globale diventa Official E-Commerce Partner del Club e posiziona il proprio logo sia sulla manica delle maglie gara in Italia e in Europa e sia sul training kit dei Campioni d’Italia.

La collaborazione con la SSC Napoli conferma eBay come “marketplace delle passioni”, il quale offre ai tifosi tutto ciò che desiderano per alimentare il loro interesse per il calcio e per la loro squadra del cuore.



Alice Acciarri, General Manager di eBay Italia, commenta:

“Siamo entusiasti di essere sulla maglia dei Campioni d’Italia, eBay è il marketplace delle passioni e anche oggi assieme alla SSC Napoli celebriamo il calcio e le passioni della nostra community”.



Aurelio De Laurentiis, Presidente SSC Napoli,commenta:

“eBay allarga il network dei nostri partner globali, dando valore al concetto di internazionalizzazione insito nel nostro nuovo claim. Insieme ad eBay vogliamo fare arrivare la nostra passione in tutto il mondo, colorando di azzurro ogni angolo del Pianeta”.

Come Back-Shirt Partner il Club conferma la blockchain sudcoreana Dunamu Inc con il proprio marchio Upbit, a testimonianza dell’importanza del brand Napoli sul territorio asiatico.

Sirgoo Lee,CEO of Dunamu Inc, commenta:

“È stato per noi un privilegio far parte dell'incredibile stagione della SSC Napoli, un'esperienza davvero indimenticabile, per noi di Upbit e per tutti i tifosi coreani. Siamo orgogliosi di iniziare un'altra grande stagione con il club, siamo sicuri ci regalerà altri grandi successi".

Aurelio De Laurentiis, Presidente SSC Napoli,commenta:

“Upbit ci ha permesso di entrare dalla porta principale in un mercato per noi fondamentale come quello sudcoreano, attraverso questa partnership continueremo il percorso di apertura al mercato asiatico iniziato negli scorsi mesi con reciproca soddisfazione”. Le nuove Maglie saranno in vendita da oggi in anteprima alle 19.26 su store.sscnapoli.it, così come sul nuovo Brand Store SSC Napoli all’interno del portale ebay.it.