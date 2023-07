De Laurentiis: "Scudetto simbolo di rinascimento. Obiettivi? no alle promesse" Il presidente stavolta è più cauto: "Fase di ricostruzione, i tifosi ci stiano vicini"

La maglia con il tricolore sul petto è un simbolo di "Rinascimento", l'inizio di una nuova Era per il Napoli nel Mondo". Aurelio De Laurentiis presenta in conferenza le nuove maglie ufficiali del Napoli per la prossima stagione calcistica. Al fianco del Presidente azzurro, sulla nave da crociera Msc World Europa, c'erano Valentina De Laurentiis, Style Designer della SSC Napoli, Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, Alice Acciarri, General Manager eBay Italia.

De Laurentiis inizia con i ringraziamenti al nuovo main sponsor che sarà al centro della maglia azzurra: la MSC Crociere.

"Ringrazio Massa, Aponte e tutta la famiglia di MSC perché con loro anni fa è iniziato un viaggio che non è mai finito. Il fatto che siano diventati main sponsor è l’ideale prosecuzione di questo viaggio che ha portato Napoli a livello internazionale. Ringrazio il Governatore Vincenzo De Luca e il Sindaco Gaetano Manfredi e credo che con una loro collaborazione, in quanto punti di riferimento istituzionali, mi auguro che queste maglie siano un simbolo di rinascimento, avviato con la conquista del terzo scudetto".

"Noi oggi vogliamo lanciare il nostro manifesto: “"A new Era from Napoli to the world". Noi viviamo la maglia del Napoli in maniera viscerale, come in maniera viscerale è sentita la passione dei tifosi napoletani per la squadra. E’ l’inizio di una nuova Era, perché lo scudetto è tornato a Napoli e tutti i media planetari si sono occupati di un fenomeno che credo possa continuare nel tempo".

"Abbiamo scelto un allenatore che ha chiaro il concetto di internazionalizzazione che possa proseguire al meglio il lavoro svolto in maniera eccellente da Spalletti. Sembrava che a Napoli non si potesse vincere senza Maradona e invece un modello gestionale virtuoso ci ha portato per 15 anni nelle coppe europee fino alla consacrazione della conquista del tricolore. Ma il Napoli non ha avuto solo una crescita dal punto di vista sportivo, abbiamo anche ampliato la piattaforma Marketing assumendo Tommaso Bianchini che ha allargato le prospettive del nostro orizzonte. Il nostro network sta sfruttando la propria immagine con l’aiuto dell’amico Giorgio Armani per l’autoproduzione del materiale tecnico. A tal proposito apriremo mercoledì un nuovo Store ufficiale della SSC Napoli al centro della città"

"Il nostro Club si pone come un ponte tra la squadra e i milioni di tifosi sparsi sul Continente che si trasmettono l’amore per il Napoli da sempre. Siamo felici di essere il volano del progresso della città. La passione azzurra ci arde nel cuore"

Il Presidente ha poi parlato anche dell'aspetto strettamente tecnico in vista della nuova stagione:

"Il tricolore è un segno di libertà, per dire a tutti che ci siamo anche noi. Questo scudetto ha acceso i riflettori su una realtà che da anni è al top del calcio internazionale. E se pensiamo che questa Società dopo il fallimento non esisteva più, possiamo capire che percorso abbiamo compiuto"

"Garcia è un allenatore per il quale abbiamo grandissima fiducia. Lui è al centro del nostro villaggio e lo supporterò con tutte le mie forze economiche e umane. Ogni volta che gli parlo, dico a me stesso: Aurelio hai scelto la persona giusta"

"Noi sappiamo che si tratta di una ricostruzione perchè bisognerà tenere sempre alte le motivazioni che ci permettano di raggiungere livelli sempre alti. Sarà anche mio compito tenere accesa quella fiammella in modo che nessun calciatore si senta arrivato o appagato dopo la vittoria dello scudetto".

"Non facciamo promesse da marinaio, sarebbe stupido, perchè dovremo lavorare tanto per essere sempre competitivi. In tal senso faccio un appello ai tifosi. Io sarò con loro sempre e ovunque. Proveremo sempre a crescere e a vincere, ma se ci starete vicini anche nei momenti più difficili, noi riusciremo negli anni a mantenere alta l'immagine di Napoli e del Napoli".

Questi gli interventi più significativi che hanno caratterizzato la conferenza.

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania: "In questi anni la Regione ha investito molto sullo stadio, un'occasione di promozione per la città, estendendendo ai quartieri difficili la cultura dello sport, riqualificando e ristrutturando anche decine di impianti".

“Lo scudetto del Napoli è stata oltre che una grande gioia, anche una occasione di vita, di crescita personale e di aggregazione per i giovani. Siamo passati da un modello “Gomorra” a generazioni che hanno come nuovo modello virtuoso di allegria e fantasia rappresentato dalla squadra del Napoli e da questa Società. Il Napoli ha proposto un modello di emancipazione sociale.

"Questa nuova maglia è bellissima. De Laurentiis è un imprenditore vero che riesce a sorreggere una squadra importante quale quella del Napoli in maniera eccellente. Ringrazio Aurelio per questo suo lavoro e sono certo che la nostra collaborazione porterà ad altri investimenti importanti”

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli: "E’ partita una nuova Era di una Napoli vincente, internazionale con la sinergia di eccellenze imprenditoriali come MSC e eBay. Voglio fare una grande apprezzamento a Valentina De Laurentiis perché è una stilista di successo e una grande professionista. Vogliamo continuare ad essere vincenti come immagine napoletana, mantenendo le nostre virtù e le nostre capacità. Noi istituzioni faremo la nostra parte, perché il Comune sarà sempre al fianco del Calcio Napoli".

Valentina De Laurentiis, Style Designer della SSC Napoli: "In questi anni è stato un privilegio lavorare con il gruppo Armani. Oggi presentiamo le prime due maglie home e away, in casa e fuori casa che sono caratterizzate soprattutto dallo scudetto e dal colletto tricolore. C'è anche un omaggio alla città, con un sole che sorge dal Vesuvio come simbolo delle nostre radici"