Osimhen, De Laurentiis sfida il Paris Saint Germain Il presidente vuole trattenere il bomber e chiederà 200 milioni di euro

Aurelio De Laurentiis sfida il Psg e chiede 200 milioni per Osimhen. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Insomma quando il Psg offrì cento milioni e De Laurentiis disse di no, raddoppiando la richiesta, ormai un mese fa, il patron del Napoli ha iniziato una lunga partita a poker che durerà almeno per tutto luglio. Cioè il periodo che servirà per capire se Mbappé resterà o meno a Parigi".