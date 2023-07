IL PIZZINO SPOT di Urgo: Dulcis in fundo Le frasi del presidente De Laurentiis su Osimhen e Giuntoli

Copio (e incollo) dalla conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie di Aurelio De Laurentiis: "l'unico club che potrebbe portarsi a casa Osimhen è il PSG, quindi se Nasser Al-Khelaïfi vuol tirare fuori un duecentino noi aspettiamo e valutiamo"; "ieri è venuto a trovarmi un possibile nuovo direttore sportivo"; "abbiamo giocatori arrivati alla fine del loro percorso, con un anno dalla scadenza, preda di agenti famelici, allora dico se vi sta bene così se no trovo pane per i vostri denti"; "Giuntoli juventino mi ha sorpreso, se me ne fossi accorto me ne sarei liberato prima" (dulcis in fundo).