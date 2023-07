Zielinski verso l'Arabia: avrebbe accettato un'offerta milionaria Il centrocampista del Napoli, in scadenza nel 2024, è tentato dall'Al-Ahli

Piotr Zielinski sta per salutare. Ha accettato l'offerta dell'Al-Ahli da 12 milioni a stagione per tre anni e ora il club arabo sta trattando direttamente con De Laurentiis per trovare l'accordo definitivo. Su Zielinski c'era anche la Lazio ma il centrocampista ha l'accordo col club arabo e dunque salvo sorprese il suo futuro sarà al club saudita.