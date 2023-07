Al nuovo ds Meluso un biennale con opzione L'ex dirigente di Spezia e Lecce sarà al fianco della squadra

Emergono dettagli sull'arrivo di Mauro Meluso come ds: Meluso ha firmato un biennale con opzione a favore del club per una terza stagione. Ora comincerà a lavorare al fianco di Rudi Garcia. Ieri è stato già a Castel Volturno per salutare l’allenatore e gli staff, tecnico e medico. Poi da domani sarà in ritiro a Dimaro, in Trentino, dove la squadra resterà sino al 25 luglio. E presto entrerà nei meccanismi del club potendo diventare operativo anche sul mercato.