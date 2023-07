IL PIZZINO SPOT di Urgo: Qualcuno se ne dorrà Arrivato il ds Mauro Meluso, un uomo competente del sud: non farà tutto De Laurentiis e qualcuno...

Confesso di non essere stato attratto dalla conta dei resti e degli esuberi del Napoli che ricomincia la sua stagione calcistica né mi appassionava sapere chi sarebbe stato il suo nuovo Direttore Sportivo (o vogliamo chiamarlo Football Director a mo' di chi sappiamo?). Trovavo ancor meno edificante dare per dovuta la nomina di Antonio Sinicropi solo perché aveva appena preso il diploma ed è (quasi) genero del boss. Il nome adesso è giunto, Mauro Meluso, un uomo competente del sud in ogni sua espressione e passione. Non si dirà più che "vuol fare tutto lui" e qualcuno se ne dorrà.