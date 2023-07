IL PIZZINO SPOT di Urgo: Faccia di bronzo 1 L'addio di Giuntoli e i commenti in casa Juve sugli ex di turno...

Mimmo Malfitano, storica firma napoletana della Gazzetta dello Sport, in seguito alla accese polemiche (e non solo) dei tifosi azzurri contro l'ex DS Cristiano Giuntoli, ha così sentenziato: "Siamo noi napoletani che facciamo tutti questi casini, a Milano e Torino non se ne fottono proprio!". Non volendo accordarmi alla manifesta trivialità dell'argomentazione, mi limito a dire che dalle parti (bianconere) citate dal bravo giornalista era bastato che un loro ex calciatore, passato tre anni dopo al Napoli, avesse baciato lo stemma sulla maglia dopo un gol per scatenare il putiferio.