Garcia si prende il Napoli: primi colloqui con i calciatori Ieri seconda giornata di test medici e primo allenamento in sede

Ieri la seconda giornata di test a Castel Volturno per il Napoli di Garcia: il nuovo allenatore e il neo direttore sportivo Mauro Meluso stanno prendendo contatto con la nuova realtà. Ieri si sono visti soprattutto ragazzi della Primavera, oggi arriveranno i calciatori della prima squadra. Garcia, che sta conoscendo a uno a uno i suoi nuovi giocatori, diramerà la lista dei convocati per il ritiro di Dimaro. La squadra partirà per il Trentino domani pomeriggio: arrivo in serata, e da sabato cominceranno gli allenamenti con una doppia seduta quotidiana. Sempre sabato, il tecnico francese parlerà in serata con i giornalisti nella prima conferenza stampa in Val di Sole.

All'appello mancheranno tutti i nazionali impegnati a giugno, ma entro il 19 il gruppo sarà al completo. Inizialmente, il gruppo sarà composto da diversi giocatori della primavera. Sul fronte mercato si lavora al ritorno di Gollini in prestito dall'Atalanta, con un diritto di riscatto di 7 milioni. Sarà ancora lui il vice Meret. Il Napoli dovrebbe prelevare anche Caprile dal Bari, ma solo per girarlo in prestito all'Empoli e fargli fare esperienza in Serie A. Sul fronte difensore si attende l'ufficialità di Kim al Bayern Monaco: i tempi per il pagamento della clausola scadono sabato, e c'è anche chi spera in un clamoroso colpo di scena con la permanenza del coreano. Scenario improbabile, tanto che De Laurentiis prosegue la ricerca del suo erede: difficoltà per Itakura, mentre Kilman del Wolverhampton resta un obiettivo possibile ma costoso.