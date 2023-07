Napoli, oggi la partenza per il ritiro di Dimaro in Trentino Gli azzurri arriveranno in serata e domani inizieranno gli allenamenti

È tutto pronto in Val di Sole per il 12.o ritiro precampionato del Napoli che si aprirà ufficialmente domani sera a Dimaro Folgarida con l’arrivo della squadra previsto per le 19.00 allo Sport Hotel Rosatti, per undici giorni destinato a trasformarsi nella Casa del Napoli in Trentino con la facciata illuminata ogni notte di tricolore.

Oggi gli ultimi sopralluoghi alla SKI.IT ARENA che sino al 25 sarà il cuore pulsante del ritiro: a fare gli onori di casa il sindaco Lazzaroni, accompagnato dagli assessori Largaiolli e Tomasi, il direttore dell’Apt Fabio Sacco con il suo staff. Presenti il direttore generale di Trentino marketing Maurizio Rossini, il Questore di Trento Maurizio Improta con i collaboratori Norbiato e Ascione, il dirigente della sezione della polizia stradale Cerroni, l’ispettore Pizzini del distaccamento di Malè, il comandante della stazione dei carabinieri Brentegani e della polizia locale Arnoldi. I funzionari della Questura di Trento con i membri della commissione di vigilanza provinciale con il dirigente provinciale Maccani.

Tutto è stato analizzato, comprese le due ulteriori tribune allestite nelle ultime sulle curve dello stadio - verso nord la Meledrio (726 posti a sedere) e verso sud la Carciato (276 posti a sedere) - che si aggiungono ai 614 posti della Tribuna Centrale. In totale quindi 1.616 spettatori - un numero quasi tre volte superiore allo scorso anno - potranno assistere agli allenamenti mattutini e pomeridiani della squadra allenata da Rudi Garcia e alle due amichevoli con l’Anaune Val di Non ASD (giovedì 20 luglio ore 18.00) e con la Spal (lunedì 24 ore 18.00).

Si inizia sabato mattina con il botto: nel piazzale della SKI.IT ARENA è stata allestita la tensostruttura dove trovano sede il negozio del Napoli e l’area di esposizione della Coppa dello Scudetto, liberamente visibile e fotografabile dai tifosi. E poi la lunghissima transenna teatro del rito degli autografi a fine allenamenti. E i due enormi scudetti tricolori con la scritta Napoli e il numero 3. Alcuni tifosi già presenti a Dimaro hanno chiesto come mai sono né stati dipinti solo due? Semplicissima la risposta: il terzo scudetto sarà in campo per undici giorni e potrà venir omaggiato costantemente dai tifosi.

Si inizia già sabato con le prime due sessioni in campo dirette da Garcia al mattino dalle 9.00 e il pomeriggio dalle 17.00. Programma identico per domenica. La sera di sabato si terrà il Dj set e domenica sera la presentazione del libro “La notte prima” scritto dal giornalista Massimo Ugolini, volto noto di SKY, con racconti di Maurizio De Giovanni. I due eventi si svolgeranno nella nuova area dedicata agli appuntamenti serali.

Con l’avvio del ritiro entreranno in vigore le novità previste dal Comune di Dimaro Folgarida: Chiusura al traffico veicolare nel tratto da piazza Madonna della Pace (che quest’anno diventa sede delle produzioni televisive e radiofoniche delle emittenti accreditate, in totale sono oltre 120 i rappresentanti dei media attesi in val di Sole) e entrata in servizio del Val di Sole Express, il trenino che collegherà i parcheggi collocati a Carciato con la SKI.IT ARENA e il centro storico di Dimaro. E poi il pomeriggio il giro turistico delle frazioni attorno Dimaro: Presson, Monclassico e Carciato.

Saranno undici giorni di lavoro per la squadra e di spensierata vacanza per i tifosi in un ambiente piacevole e naturale capace di garantire innumerevoli opportunità di vacanza attiva: dalla MTB al rafting, al Canyoning alla possibilità di salire nei rifugi in quota. E anche quest’anno a disposizione dei tifosi de SSC Napoli vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card che offrono grandi opportunità. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle nostre montagne grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole -. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 3 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 14 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”. Unica condizione soggiornare nelle strutture ricettive convenzionate.

