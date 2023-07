IL PIZZINO SPOT di Urgo: Faccia di bronzo 2 Il Napoli come un grande magazzino? Le parole di Chirico e l'accorata sentenza

Marcello Chirico, giornalista di dichiarata fede juventina (come ama definirsi lui stesso), nel corso di Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold, ha dichiarato: " Non arrivano delle belle notizie per il Napoli, anzi. Sembra che la compagine azzurra sia diventata quasi come un grande magazzino. I pezzi pregiati sono in vendita e, al prezzo giusto, andranno poi a rinforzare altre squadre".

Per concludere con l'accorata e (a noi) benevola sentenza: "Non è bello per un tifoso constatare che la squadra che ha appena vinto il tricolore venga smantellata". Sigh!