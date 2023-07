Primo allenamento a Dimaro: è già record di tifosi. Grande entusiasmo Oltre 1600 tifosi presenti in Trentino nel primo weekend

Inizia nel segno dell'entusiasmo il ritiro del Napoli a Dimaro: nel primo giorno di allenamenti gli azzurri sono stati accolti da 1600 tifosi, record assoluto per il ritiro in Val di Sole. Ovazione all'ingresso in campo della squadra nella seduta di questa mattina. Accolto da trionfatore anche il presidente De Laurentiis. Per lui cori dei tifosi e perfino un giro di campo. Una enorme differenza rispetto all'atmosfera di un anno fa, quando il presidente fu ferocemente contestato, tanto da non poter uscire dall'albergo. Stavolta, il patron si è anche intrattenuto con i tifosi per firmare autografi. Intanto, la squadra ha svolto la prima seduta di lavoro, per ora si inizia prevalentemente con il lavoro atletico: mancano 12 nazionali, sono appena tre i titolari convocati: Mario Rui, Olivera e Politano, mentre Lozano e il giovane Gaetano sono infortunati. Entro martedì o mercoledì il gruppo sarà al completo e si inizierà a fare sul serio. Questa sera Garcia presenterà il ritiro nella prima conferenza stampa a Dimaro, mentre domani toccherà al nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, che si presenterà alla stampa. Sul fronte mercato si aspetta l'ufficialità di Kim al Bayern Monaco, mentre De Laurentiis aspetta i procuratori di Zielinski per parlare del futuro: il polacco ha offerte dalla Lazio e dall'Arabia Saudita.