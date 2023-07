IL PIZZINO SPOT di Urgo: Faccia di bronzo 3 Giuntoli dal Napoli alla Juventus: le polemiche ed il pulpito delle prediche

La terza faccia di bronzo ce l'ha messa Paolo De Paola in un editoriale scritto per Sportitalia, in cui affrontava la spinosa questione del passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juventus e delle polemiche (nel migliore dei casi) azzurre ad esso seguite.

Dando grande prova di obiettività e saggezza e citando altri esempi di illustri uomini che sono passati senza colpo ferire dagli azzurri ai bianconeri (la parte del racconto che riguarda Luciano Moggi è da premio Pulitzer), ha di fatto accusato il popolo partenopeo di miserabilità, ma quel che è peggio, la sua intellettualità di partigianeria. Da che pulito...