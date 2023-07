Napoli subito di corsa aspettando i primi "big" Garcia fa capire che lavorerà per una partenza "lanciata"

Un bagno di folla: il ritiro dei campioni d'Italia non poteva che iniziare nel segno dell'entusiasmo. Folla da record a Dimaro, dove nel primo giorno di lavoro erano oltre 4mila i tifosi presenti. Più di 1600 in tribuna a seguire l'allenamento, mai visti numeri simili in 12 anni. Entusiasmo alle stelle, con il presidente Aurelio De Laurentiis tra i più acclamati. Ingresso in campo tra cori e applausi per il presidente, che poi si è fermato a firmare autografi assieme a Juan Jesus e Zanoli. Applausi e cori di incoraggiamento anche per il nuovo allenatore Rudi Garcia. Nessun segno di inquietudine dopo gli addii di Spalletti e Giuntoli. E a proposito di ds, anche il nuovo arrivo Mauro Meluso ha salutato per la prima volta i suoi nuovi tifosi: domani pomeriggio, invece, sarà ufficialmente presentato alla stampa.

Per quanto riguarda il fronte mercato, da segnalare il colloquio tra l'attaccante messicano e il presidente De Laurentiis, che si è sincerato sulle sue condizioni fisiche in vista della scelta sul futuro. Il Napoli ha chiesto al calciatore, così come a Zielinski, di decidere se rinnovare con lo stipendio ridotto o lasciare subito il club. Probabilmente De Laurentiis si è voluto sincerare delle intenzioni dell'attaccante. Mentre l'allenatore del Bayern Monaco conferma l'arrivo di Kim, il Napoli si prepara ad accogliere di nuovo Pierluigi Gollini, che torna dall'Atalanta ancora in prestito per fare di nuovo il vice Meret.