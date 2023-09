Mario Rui: "Siamo carichi a mille e vogliamo dimostrare il nostro valore" Il difensore portoghese: "Troppo pessimismo"

"Siamo pronti per dare il meglio ed esprimere le nostre qualità. Per quanto mi riguarda non si tratta neppure di un momento negativo perchè la squadra è unita e siamo carichi a mille". Mario Rui parla alla vigilia del match di Champions League contro il Braga.

"Non penso che siamo in difficoltà. La differenza è che quest'anno tutti ci aspettano al varco e si preparano con grande attenzione"

"Ovviamente spetta a noi rispondere in campo con maggiore carattere però mi sembrano esargerate tutte queste critiche. Già da domani vogliamo dimostrare di essere una squadra di valore"

"Il gruppo è solido, siamo compatti tra staff e squadra e stiamo bene. Dobbiamo solo crescere e lo faremo. Il tempo ci darà anche la condizione fisica giusta per rendere al massimo"