Il Napoli oggi a Lecce: possibili tre cambi per Garcia Un uomo per reparto in vista della sfida contro il Real Madrid di martedì sera al Maradona

Il turnover diventa una necessità perchè Garcia deve necessariamente tutelare i suoi da altri infortuni. Il tecnico può scegliere di far riposare qualcuno degli uomini più stanchi: si va verso tre cambi in vista della partita con il Lecce rispetto a quella con l’Udinese, uno per reparto. A sinistra, a destra e in mezzo. Ovvero: Olivera per Mario Rui, Cajuste per Anguissa e uno tra Raspadori e Lindstrom che in volata si propongono per far respirare Politano. Uno dei migliori finora, dei più produttivi anche nei momenti peggiori, e di certo un candidato serissimo a cominciare la notte delle stelle di Champions dal primo minuto. Garcia dovrebbe schierare Meret in porta; una linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera; Cajuste, Lobotka e Zielinski a centrocampo; e uno tra Jack e Jesper con Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente.